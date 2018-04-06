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В Свердловской области число признанных банкротами предприятий в I квартале сократилось на 30%
6 апрель 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2018. В I квартале 2018 года в Свердловской области были признаны банкротами 79 юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Об этом сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
По сравнению с предыдущим кварталом число банкротств на Среднем Урале сократились на 38%. К аналогичному периоду прошлого года — на 30%.
Во всех российских регионах количество решений судов о признании юридических лиц банкротами в I квартале 2018 года выросло на 5% (до 3 тыс. 177 штук) к аналогичному периоду 2017 года, но снизилось на 18% по сравнению с последним кварталом 2017 года.
По сравнению с предыдущим кварталом число банкротств на Среднем Урале сократились на 38%. К аналогичному периоду прошлого года — на 30%.
Во всех российских регионах количество решений судов о признании юридических лиц банкротами в I квартале 2018 года выросло на 5% (до 3 тыс. 177 штук) к аналогичному периоду 2017 года, но снизилось на 18% по сравнению с последним кварталом 2017 года.
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