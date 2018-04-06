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Эхо челябинских протестов
6 апрель 2018 (15:53)
Социальная напряженность вокруг проектов Русской медной компании (РМК) в Челябинской области начинает распространяться на соседние регионы. В начале апреля противники Томинского ГОКа, по их словам, подверглись нападению возле главного офиса РМК в Екатеринбурге. На Южном Урале конфронтация экологических активистов и компании тоже пополняется новыми эпизодами. Сложившаяся тенденция может свести на «нет» усилия Русской медной компании по созданию положительного образа в столице Среднего Урала.
Напомним, проект нового горно-обогатительного комбината в Челябинской области пытается реализовать Русская медная компания (РМК). Из-за неразрешенных вопросов экологической безопасности объекта жители региона на протяжении нескольких лет выступают против строительства. По мнению экологов, появление ГОКа может привести к загрязнению Шершневского водохранилища (расположено в 10 км от объекта), которое является основным источником водоснабжения города и области.
В ноябре 2017 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин вышел на связь с активистами движения «Стоп ГОК», которые выступают против проекта РМК. Глава государства в итоге поручил руководству региона взять под контроль ситуацию с Томинским ГОКом и урегулировать конфликт.
Протесты населения Челябинской области против ГОКа после этого на спад не пошли. Новый виток напряженности совпал по времени с президентскими выборами. Благодаря политической кампании конфликт между жителями региона и РМК закрепился в федеральной повестке. В частности, за несколько дней до выборов в администрацию президента РФ в Москве переданы 3 тыс. подписей против строительства Томинского горно-обогатительного комбината.
Одновременно с этим противники ГОКа ведут работу по нескольким направлениям. В публичном пространстве идет подготовка к масштабному митингу «Челябинск, дыши», который должен пройти 14 апреля 2018 года в сквере имени Колющенко. В юридическом поле оспариваются положительные результаты государственной экологической экспертизы по двум частям проекта Томинского ГОКа. Соответствующий иск, поданный от лица 448 человек, рассматривается в Калининском районном суде Челябинска.
Однако до начала апреля протесты на Южном Урале фактически не пересекались с деятельностью РМК в соседнем Екатеринбурге, где расположен центральный офис организации. Как можно было заметить, на протяжении последних нескольких лет Русская медная компания работала в столице Среднего Урала над созданием определенного имиджа. На областной центр была направлена позитивная PR-кампания, связанная с девелоперскими объектами или спортивными событиями. Екатеринбург в этой связи был для компании «тихой гаванью» по сравнению с Челябинском.
Но протестная деятельность против РМК добралась и до уральской столицы. Двое активистов движения «Стоп ГОК» попытались 2 апреля провести возле офиса Русской медной компании акцию протеста против строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Как утверждают противники проекта, на них напали сотрудники ЧОПа, которые охраняли помещения компании. Активистов, по их словам, избили. Материалы с агитацией против ГОКа были уничтожены.
«Сообщение по данному факту в отдел полиции № 1 УМВД по Екатеринбургу поступило в 17.30 по местному времени. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сыщики устанавливают возможных очевидцев случившегося, по итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут соответствующее процессуальное решение», — подтвердил на следующий день информацию руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Сами активисты не исключают повторения подобных акций в Екатеринбурге, что может стать тревожным сигналом для Русской медной компании. Ведь в уральской столице сосредоточен топ-менеджмент организации во главе с руководством. Если протесты против Томинского ГОКа будут регулярно проходить и в Екатеринбурге, то выбранная компанией тактика по работе на два города сыграет против нее. Более того, под угрозу ставятся результаты многолетней работы по продвижению РМК на Среднем Урале.
В итоге Русская медная компания оказывается перед дилеммой: попытаться сесть за стол переговоров с челябинцами или рискнуть репутацией в Екатеринбурге.
Напомним, проект нового горно-обогатительного комбината в Челябинской области пытается реализовать Русская медная компания (РМК). Из-за неразрешенных вопросов экологической безопасности объекта жители региона на протяжении нескольких лет выступают против строительства. По мнению экологов, появление ГОКа может привести к загрязнению Шершневского водохранилища (расположено в 10 км от объекта), которое является основным источником водоснабжения города и области.
В ноябре 2017 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин вышел на связь с активистами движения «Стоп ГОК», которые выступают против проекта РМК. Глава государства в итоге поручил руководству региона взять под контроль ситуацию с Томинским ГОКом и урегулировать конфликт.
Протесты населения Челябинской области против ГОКа после этого на спад не пошли. Новый виток напряженности совпал по времени с президентскими выборами. Благодаря политической кампании конфликт между жителями региона и РМК закрепился в федеральной повестке. В частности, за несколько дней до выборов в администрацию президента РФ в Москве переданы 3 тыс. подписей против строительства Томинского горно-обогатительного комбината.
Одновременно с этим противники ГОКа ведут работу по нескольким направлениям. В публичном пространстве идет подготовка к масштабному митингу «Челябинск, дыши», который должен пройти 14 апреля 2018 года в сквере имени Колющенко. В юридическом поле оспариваются положительные результаты государственной экологической экспертизы по двум частям проекта Томинского ГОКа. Соответствующий иск, поданный от лица 448 человек, рассматривается в Калининском районном суде Челябинска.
Однако до начала апреля протесты на Южном Урале фактически не пересекались с деятельностью РМК в соседнем Екатеринбурге, где расположен центральный офис организации. Как можно было заметить, на протяжении последних нескольких лет Русская медная компания работала в столице Среднего Урала над созданием определенного имиджа. На областной центр была направлена позитивная PR-кампания, связанная с девелоперскими объектами или спортивными событиями. Екатеринбург в этой связи был для компании «тихой гаванью» по сравнению с Челябинском.
Но протестная деятельность против РМК добралась и до уральской столицы. Двое активистов движения «Стоп ГОК» попытались 2 апреля провести возле офиса Русской медной компании акцию протеста против строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Как утверждают противники проекта, на них напали сотрудники ЧОПа, которые охраняли помещения компании. Активистов, по их словам, избили. Материалы с агитацией против ГОКа были уничтожены.
«Сообщение по данному факту в отдел полиции № 1 УМВД по Екатеринбургу поступило в 17.30 по местному времени. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сыщики устанавливают возможных очевидцев случившегося, по итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут соответствующее процессуальное решение», — подтвердил на следующий день информацию руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Сами активисты не исключают повторения подобных акций в Екатеринбурге, что может стать тревожным сигналом для Русской медной компании. Ведь в уральской столице сосредоточен топ-менеджмент организации во главе с руководством. Если протесты против Томинского ГОКа будут регулярно проходить и в Екатеринбурге, то выбранная компанией тактика по работе на два города сыграет против нее. Более того, под угрозу ставятся результаты многолетней работы по продвижению РМК на Среднем Урале.
В итоге Русская медная компания оказывается перед дилеммой: попытаться сесть за стол переговоров с челябинцами или рискнуть репутацией в Екатеринбурге.
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