Эхо челябинских протестов

Социальная напряженность вокруг проектов Русской медной компании (РМК) в Челябинской области начинает распространяться на соседние регионы. В начале апреля противники Томинского ГОКа, по их словам, подверглись нападению возле главного офиса РМК в Екатеринбурге. На Южном Урале конфронтация экологических активистов и компании тоже пополняется новыми эпизодами. Сложившаяся тенденция может свести на «нет» усилия Русской медной компании по созданию положительного образа в столице Среднего Урала.Напомним, проект нового горно-обогатительного комбината в Челябинской области пытается реализовать Русская медная компания (РМК). Из-за неразрешенных вопросов экологической безопасности объекта жители региона на протяжении нескольких лет выступают против строительства. По мнению экологов, появление ГОКа может привести к загрязнению Шершневского водохранилища (расположено в 10 км от объекта), которое является основным источником водоснабжения города и области.В ноябре 2017 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин вышел на связь с активистами движения «Стоп ГОК», которые выступают против проекта РМК. Глава государства в итоге поручил руководству региона взять под контроль ситуацию с Томинским ГОКом и урегулировать конфликт.Протесты населения Челябинской области против ГОКа после этого на спад не пошли. Новый виток напряженности совпал по времени с президентскими выборами. Благодаря политической кампании конфликт между жителями региона и РМК закрепился в федеральной повестке. В частности, за несколько дней до выборов в администрацию президента РФ в Москве переданы 3 тыс. подписей против строительства Томинского горно-обогатительного комбината.Одновременно с этим противники ГОКа ведут работу по нескольким направлениям. В публичном пространстве идет подготовка к масштабному митингу «Челябинск, дыши», который должен пройти 14 апреля 2018 года в сквере имени Колющенко. В юридическом поле оспариваются положительные результаты государственной экологической экспертизы по двум частям проекта Томинского ГОКа. Соответствующий иск, поданный от лица 448 человек, рассматривается в Калининском районном суде Челябинска.Однако до начала апреля протесты на Южном Урале фактически не пересекались с деятельностью РМК в соседнем Екатеринбурге, где расположен центральный офис организации. Как можно было заметить, на протяжении последних нескольких лет Русская медная компания работала в столице Среднего Урала над созданием определенного имиджа. На областной центр была направлена позитивная PR-кампания, связанная с девелоперскими объектами или спортивными событиями. Екатеринбург в этой связи был для компании «тихой гаванью» по сравнению с Челябинском.Но протестная деятельность против РМК добралась и до уральской столицы. Двое активистов движения «Стоп ГОК» попытались 2 апреля провести возле офиса Русской медной компании акцию протеста против строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Как утверждают противники проекта, на них напали сотрудники ЧОПа, которые охраняли помещения компании. Активистов, по их словам, избили. Материалы с агитацией против ГОКа были уничтожены.«Сообщение по данному факту в отдел полиции № 1 УМВД по Екатеринбургу поступило в 17.30 по местному времени. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сыщики устанавливают возможных очевидцев случившегося, по итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут соответствующее процессуальное решение», — подтвердил на следующий день информацию руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.Сами активисты не исключают повторения подобных акций в Екатеринбурге, что может стать тревожным сигналом для Русской медной компании. Ведь в уральской столице сосредоточен топ-менеджмент организации во главе с руководством. Если протесты против Томинского ГОКа будут регулярно проходить и в Екатеринбурге, то выбранная компанией тактика по работе на два города сыграет против нее. Более того, под угрозу ставятся результаты многолетней работы по продвижению РМК на Среднем Урале.В итоге Русская медная компания оказывается перед дилеммой: попытаться сесть за стол переговоров с челябинцами или рискнуть репутацией в Екатеринбурге.