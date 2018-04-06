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Свердловский Россельхознадзор уничтожил 600 кг яблок неизвестного происхождения

6 апрель 2018 (16:31)

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2018. В Екатеринбурге сотрудники Россельхознадзора уничтожили 600 кг яблок неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Контрафактную продукцию инспекторы выявили в ходе совместного с таможней рейда на плодоовощной базе на улице Комсомольской.

«По результатам рейда на одном из складов обнаружена запрещенная к ввозу в РФ продукция: яблоки свежие неизвестного происхождения, без маркировки и без сопроводительных документов», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В соответствии с действующим законодательством, партию яблок в 600 кг изъяли и раздавили на полигоне твердых бытовых отходов.

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