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Свердловский Россельхознадзор уничтожил 600 кг яблок неизвестного происхождения
6 апрель 2018 (16:31)
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2018. В Екатеринбурге сотрудники Россельхознадзора уничтожили 600 кг яблок неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Контрафактную продукцию инспекторы выявили в ходе совместного с таможней рейда на плодоовощной базе на улице Комсомольской.
«По результатам рейда на одном из складов обнаружена запрещенная к ввозу в РФ продукция: яблоки свежие неизвестного происхождения, без маркировки и без сопроводительных документов», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.
В соответствии с действующим законодательством, партию яблок в 600 кг изъяли и раздавили на полигоне твердых бытовых отходов.
Контрафактную продукцию инспекторы выявили в ходе совместного с таможней рейда на плодоовощной базе на улице Комсомольской.
«По результатам рейда на одном из складов обнаружена запрещенная к ввозу в РФ продукция: яблоки свежие неизвестного происхождения, без маркировки и без сопроводительных документов», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.
В соответствии с действующим законодательством, партию яблок в 600 кг изъяли и раздавили на полигоне твердых бытовых отходов.
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