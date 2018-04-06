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Ростуризм порекомендовал россиянам сдавать чистые квартиры иностранцам во время ЧМ-2018
6 апрель 2018 (15:50)
УрБК, Москва, 06.04.2018. Ростуризм порекомендовал россиянам сдавать чистые квартиры иностранцам во время ЧМ-2018. Совет содержится в памятке агентства «Для желающих сдать жилое помещение в аренду гостям Чемпионата мира по футболу FIFA 2018».
«Сдавая жилое помещение, вы предоставляете услугу. И важно, чтобы услуга была оказана качественно. Минимальные требования к жилому помещению, которое вы сдаете: жилое помещение должно быть чистым, оснащенным необходимой бытовой техникой, постельным бельем, ванными принадлежностями, все оборудование должно быть в исправном состоянии, включая мебель, сантехнику, газовые и электросети, водоснабжение», — написано в памятке.
Кроме того, агентство напоминает, что сдавать жилые помещения могут только собственники, которым потом нужно будет задекларировать доход. На граждан, предоставляющих жилье иностранцам, ложится обязанность поставить их на учет по месту пребывания.
Также Ростуризм советует владельцам квартир заключить договор и провести опись имущества, чтобы обезопасить себя. Кроме того, не следует сильно завышать стоимость аренды, считают в ведомстве.
«Обращаем ваше внимание, что необоснованно завышенная цена негативно отражается и на репутации владельца, и на репутации города. Кроме того, завышенная цена — повод не воспользоваться вашим предложением», — отмечают авторы памятки.
«Сдавая жилое помещение, вы предоставляете услугу. И важно, чтобы услуга была оказана качественно. Минимальные требования к жилому помещению, которое вы сдаете: жилое помещение должно быть чистым, оснащенным необходимой бытовой техникой, постельным бельем, ванными принадлежностями, все оборудование должно быть в исправном состоянии, включая мебель, сантехнику, газовые и электросети, водоснабжение», — написано в памятке.
Кроме того, агентство напоминает, что сдавать жилые помещения могут только собственники, которым потом нужно будет задекларировать доход. На граждан, предоставляющих жилье иностранцам, ложится обязанность поставить их на учет по месту пребывания.
Также Ростуризм советует владельцам квартир заключить договор и провести опись имущества, чтобы обезопасить себя. Кроме того, не следует сильно завышать стоимость аренды, считают в ведомстве.
«Обращаем ваше внимание, что необоснованно завышенная цена негативно отражается и на репутации владельца, и на репутации города. Кроме того, завышенная цена — повод не воспользоваться вашим предложением», — отмечают авторы памятки.
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