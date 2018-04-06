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Официальный курс долл. США вырос на 25 коп., евро — на 11 коп.

6 апрель 2018 (14:41)

УрБК, Москва, 06.04.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 апреля 2018 года. Курс долл. США вырос на 25,36 коп., до 57,83 руб., евро — на 11,43 коп., до 70,71 руб.

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