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Официальный курс долл. США вырос на 25 коп., евро — на 11 коп.

УрБК, Москва, 06.04.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 апреля 2018 года. Курс долл. США вырос на 25,36 коп., до 57,83 руб., евро — на 11,43 коп., до 70,71 руб.

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