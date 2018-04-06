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В Свердловской области на 40% выросло число водителей, задержанных в нетрезвом состоянии

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2018. В Свердловской области в I квартале 2018 года на 40% выросло число водителей, задержанных в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России.



«За I квартал текущего выявлено 3 тыс. 442 водителя (за аналогичный период в 2017 году было выявлено 2 тыс. 530 таких водителей), управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Из них 931 водитель, который от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался. На 473 водителей (в 2017 — 345 таких фактов) направлены материалы для возбуждения уголовного дела по статье 264 УК РФ — за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.



В ведомстве отмечают, что с начала 2018 года на территории области по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения произошло 39 ДТП, в которых погибли 11 человек и 48 получили травмы различной степени тяжести.

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