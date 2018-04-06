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Инспекторы МБВ положительно оценили готовность Екатеринбурга к проведению ЭКСПО-2025

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2018. Члены инспекционной комиссии Международного бюро выставок (МБВ) положительно оценили готовность Екатеринбурга к проведению крупных международных мероприятий, сообщает региональный департамент информполитики.



Напомним, делегация МБВ прибыла в Екатеринбург 3 апреля 2018 года и два дня оценивала готовность города к проведению ЭКСПО-2025. После этого члены комиссии отправились в Москву, где обсудили результаты инспекции с федеральными властями.



«Наши предварительные результаты являются очень положительными. Проект проведения выставки в Екатеринбурге является целесообразным, имеет обоснования и поддержку со стороны федерального правительства. За время нашей работы мы отметили также поддержку политических групп и гражданского общества», — заявил председатель исполнительного комитета МБВ Джай-Чул Чой во время пресс-конференции по итогам поездки.



Он назвал российский проект сильным и сообщил, что это будет отражено в итоговом отчете, который будет представлен членам Международного бюро выставок. Джай-Чул Чой также подчеркнул, что целью визита комиссии стало не сравнение российской заявки с другими, а оценка потенциала города и государства в свете участия в борьбе за ЭКСПО.



Заместитель генерального секретаря МБВ Димитрий Керкентзес отметил, что в ходе презентации заявочного досье ЭКСПО-2025 российской команде удалось продемонстрировать выверенный проект проведения выставки.



«Проект с экономической и политической точки зрения является целесообразным. Самое интересное, что проект ЭКСПО встраивается в стратегию развития страны на будущие годы», — сказал он.



Господин Керкентзес также добавил, что инфраструктура Екатеринбурга изменилась к лучшему за последние пять лет, когда город претендовал на проведение выставки ЭКСПО-2020.



Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что за три дня работы российская сторона ответила на сотни вопросов, заданных инспекторами МБВ о городе, его истории, планах, проектах и потенциале.



«Мы сегодня не просто открыты всем новым идеям. Мы сами хотим стать магнитом, который притянет самые передовые технологические разработки для того, чтобы они воплотились в жизнь у нас, на Урале», — сказал губернатор.

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