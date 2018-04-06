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В Магнитогорске при поддержке ММК открылся спортивный клуб «Доджо сталь»
6 апрель 2018 (10:05)
УрБК, Магнитогорск, 06.04.2018. В Магнитогорске при поддержке руководства Магнитогорского металлургического комбината (ММК) открылся клуб федерации киокусинкай и карате-до Челябинской области «Доджо сталь». Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.
Для участия в открытии клуба областного значения в Магнитогорск приехали президент Российской национальной федерации ояма киокусинкай каратэ-до Александр Ипатов, вице-президент РНФКК, руководитель комитета по тренерской и спортивной работе Карен Гядукян, а также председатель екатеринбургской городской федерации киокусинкай Денис Курчанин.
Гости побывали и на промплощадке ММК. Спортсменам показали три цеха: производство толстолистового проката со станом «5000», доменный цех и листопрокатный цех № 11.
«На металлургическом предприятии, да еще таком легендарном, как Магнитка, о которой читал в учебниках, я впервые. В детстве процесс плавки чугуна видел по телевизору и в кино, конечно, очень восхищался, но увидеть это в живую — впечатления непередаваемые», — рассказал президент российской национальной федерации киокусинкай карате-до Александр Ипатов.
«Затем состоялась торжественная церемония открытия клуба «Доджо сталь». Это самый крупный спортивный зал федерации киокусинкай в Челябинской области. Юные магнитогорские спортсмены смогут заниматься любимым делом в прекрасно отремонтированном здании с просторными залами киокушина, бокса, фитнеса, кроссфита, раздевалками и душевыми», — говорится в сообщении.
«Поклонники киокусинкай, пожалуй, самая многочисленная армия в мире — нас больше десяти миллионов. Теперь у наших единомышленников есть еще один дом в Магнитогорске», — заявил Александр Ипатов.
Для участия в открытии клуба областного значения в Магнитогорск приехали президент Российской национальной федерации ояма киокусинкай каратэ-до Александр Ипатов, вице-президент РНФКК, руководитель комитета по тренерской и спортивной работе Карен Гядукян, а также председатель екатеринбургской городской федерации киокусинкай Денис Курчанин.
Гости побывали и на промплощадке ММК. Спортсменам показали три цеха: производство толстолистового проката со станом «5000», доменный цех и листопрокатный цех № 11.
«На металлургическом предприятии, да еще таком легендарном, как Магнитка, о которой читал в учебниках, я впервые. В детстве процесс плавки чугуна видел по телевизору и в кино, конечно, очень восхищался, но увидеть это в живую — впечатления непередаваемые», — рассказал президент российской национальной федерации киокусинкай карате-до Александр Ипатов.
«Затем состоялась торжественная церемония открытия клуба «Доджо сталь». Это самый крупный спортивный зал федерации киокусинкай в Челябинской области. Юные магнитогорские спортсмены смогут заниматься любимым делом в прекрасно отремонтированном здании с просторными залами киокушина, бокса, фитнеса, кроссфита, раздевалками и душевыми», — говорится в сообщении.
«Поклонники киокусинкай, пожалуй, самая многочисленная армия в мире — нас больше десяти миллионов. Теперь у наших единомышленников есть еще один дом в Магнитогорске», — заявил Александр Ипатов.
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