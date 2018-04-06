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В Каменске-Уральском компанию «ТМК-ИНОКС» оштрафовали на 100 тыс. рублей за превышение нормативов по отходам
6 апрель 2018 (09:46)
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2018. В Каменске-Уральском ООО «ТМК-ИНОКС» оштрафовали на 100 тыс. руб. за нарушения природоохранного законодательства при размещении отходов производства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным надзорного органа, деятельность предприятия связана с обращением отходов производства и потребления. В ходе проверки прокуроры установили, что в 2016 году «ТМК-ИНОКС» значительно превысил установленные департаментом Росприроднадзора по УрФО нормативы образования следующих отходов: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминисцентные, утратившие потребительские свойства, отходы асбеста в кусковой форме, лом и отходы стальные несортированные.
Таким образом, компания нарушила требования федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления». В связи с этим прокуратура Каменска-Уральского возбудила в отношении юрлица административное дело по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами».
По результатам рассмотрения данного постановления суд оштрафовал ООО «ТМК-ИНОКС» на 100 тыс. руб. Постановление не вступило в законную силу. Помимо этого, прокуратура внесла представление директору предприятия с требованием устранить нарушения требований законодательства об охране окружающей среды.
По данным надзорного органа, деятельность предприятия связана с обращением отходов производства и потребления. В ходе проверки прокуроры установили, что в 2016 году «ТМК-ИНОКС» значительно превысил установленные департаментом Росприроднадзора по УрФО нормативы образования следующих отходов: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминисцентные, утратившие потребительские свойства, отходы асбеста в кусковой форме, лом и отходы стальные несортированные.
Таким образом, компания нарушила требования федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления». В связи с этим прокуратура Каменска-Уральского возбудила в отношении юрлица административное дело по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами».
По результатам рассмотрения данного постановления суд оштрафовал ООО «ТМК-ИНОКС» на 100 тыс. руб. Постановление не вступило в законную силу. Помимо этого, прокуратура внесла представление директору предприятия с требованием устранить нарушения требований законодательства об охране окружающей среды.
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