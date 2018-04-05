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В Екатеринбурге объявили конкурс концепций нового концертного зала для филармонии
5 апрель 2018 (16:36)
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. Минстрой Свердловской области объявил о начале приема заявок на конкурс архитектурно-художественных концепций нового концертного зала для Свердловской государственной академической филармонии в Екатеринбурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Премиальный фонд конкурса составляет 10 млн руб. Заявки от архитекторов принимаются до 16 апреля 2018 года. По результатам квалификационного отбора будут определены 10 участников конкурса.
На втором этапе, с 30 апреля по 30 июля, выберут лучшие проекты. В ходе финального заседания жюри определит три лучших конкурсных предложения.
Премиальный фонд конкурса составляет 10 млн руб. Заявки от архитекторов принимаются до 16 апреля 2018 года. По результатам квалификационного отбора будут определены 10 участников конкурса.
На втором этапе, с 30 апреля по 30 июля, выберут лучшие проекты. В ходе финального заседания жюри определит три лучших конкурсных предложения.
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