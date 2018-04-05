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Рейс «Уральских авиалиний» из аэропорта Жуковский в Тбилиси станет ежедневным

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. С 29 мая 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительные частоты на популярном направлении из аэропорта Жуковский в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Теперь улететь в столицу Грузии можно будет ежедневно. Вылет из Жуковского будет производиться в 09.40, обратный вылет из Тбилиси — в 14.05. Время в пути — 2 часа 35 минут.



«Живописная Грузия давно стала настоящей туристической Меккой для любознательных путешественников. Под ярким солнцем Тбилиси можно прогуляться по проспекту Шота Руставели, полюбоваться на «сердце Тбилиси» — крепость Нарикала, Национальный музей, Академию наук и многие другие достопримечательности. Взрослые могут посмотреть в грузинской столице многочисленные соборы и крепости, а детей можно сводить в Парк культуры и отдыха, динопарк и на колесо обозрения, которое стоит прямо на обрыве», — рассказали в пресс-службе.



Приобрести билеты можно уже сейчас на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе города.

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