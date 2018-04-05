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УБРиР впервые стал площадкой для написания «Тотального диктанта»

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) отметили повышенный интерес екатеринбуржцев к участию в общероссийской акции «Тотальный диктант». Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.



В этом году банк впервые стал одной из площадок для написания диктанта, предоставив свой офис нового формата по адресу ул. 8 Марта, 51, БЦ «Саммит», 2 этаж. За первые сутки после открытия регистрации все 50 мест оказались занятыми.



Текст «Тотального диктанта» в УБРиР прочтет ведущая «Главных новостей Екатеринбурга» на телеканале «41-Домашний» Вероника Новосёлова.



«Наши сотрудники регулярно участвуют в «Тотальном диктанте». Мы поддерживаем проект, поскольку любим и ценим русский язык и хотим, чтобы современное общество было грамотным. Кроме того, эта акция соотносится с обновленной социальной политикой банка — мы видим свою миссию в повышении грамотности населения, в первую очередь финансовой. Так, в прошлом году УБРиР запустил федеральную программу по повышению финансовой культуры старшеклассников. Уроки были проведены для более чем 3 тысяч уральских школьников», — рассказала директор по связям с общественностью УБРиР Елена Юрина.



Напомним, «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, которая проходит с 2004 года.

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