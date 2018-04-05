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Суд вынес приговор по делу об организации убийства предпринимателя в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. Свердловский областной суд вынес приговор по делу об организации убийства предпринимателя Ашота Григоряна, совершенного в 2003 году в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



«В декабре 2003 года в Екатеринбурге был расстрелян из автомата Калашникова бизнесмен Ашот Григорян. Убийство было совершено по найму. Исполнитель получил от заказчика вознаграждение — 1,5 тыс. долл. США. За это преступление был осужден экс-милиционер Арсен Байрамбеков. Установить заказчика убийства по горячим следам следствию не удалось. В 2016 году Байрамбеков, привлеченный к ответственности за другие преступления, заключил со следствием сделку о сотрудничестве и указал на Арама Едигаряна как на организатора убийства Григоряна», — рассказали в пресс-службе.



По факту было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в 2003 году в Екатеринбурге А. Едигарян из-за возникших неприязненных отношений решил лишить жизни А. Григоряна, конкурента по предпринимательской деятельности, связанной с осуществлением пассажирских перевозок в уральской столице.



Арам Едигарян обвинялся в организации убийства по найму, Руслан Алиев — в подстрекательстве и пособничестве убийству по найму, а также незаконной перевозке огнестрельного оружия, боеприпасов в составе группы лиц по предварительному сговору.



На стадии предварительного расследования обвиняемые заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. В течение месяца присяжные заседатели разбирались в уголовном деле и вынесли вердикт о виновности Едигаряна в организации заказного убийства, а Алиева — в подстрекательстве и пособничестве в убийстве по найму, а также незаконном обороте оружия. Также присяжные признали, что подсудимые не заслуживают снисхождения при назначении наказания.



Свердловский областной суд с учетом вердикта присяжных назначил подсудимым наказание. А. Едигарян признан виновным по части 3 статьи 33, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ, Р. Алиев — по части 4 статьи 33, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ. Суд освободил Алиева от наказания за незаконный оборот оружия в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности за это преступление.



А. Едигарян приговорен к 14 годам лишения свободы, Р. Алиев — к 13 годам, но с учетом присоединения наказания по предыдущему приговору ему назначено 14 лет лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в колонии строгого режима. Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован сторонами.

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