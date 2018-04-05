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В Нижнем Тагиле предприятие «Уралстроймонтаж» оштрафовали на 200 тыс. рублей за сброс отходов вблизи пруда

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. В Нижнем Тагиле компанию «Уралстроймонтаж» оштрафовали на 200 тыс. руб. за сброс отходов вблизи Муринского пруда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Надзорное ведомство установило, что на расстоянии 60 метров от Муринского пруда, образованного при впадении реки Леба в Нижнетагильское водохранилище, на рельеф сбрасываются сточные воды с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ: в 7,45 раза по взвешенным веществам и 1,8 раза по нефтепродуктам.



«Оштрафованная строительная компания ведёт строительство очистных сооружений ливневой канализации. Сброс осуществлялся через шланг на рельеф местности в нарушение проектной документации вместо сбора центробежными насосами в металлические емкости», — говорится в сообщении.



По фактам выявленных нарушений возбуждены дела по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства» и части 1 статьи 8.42 КоАП РФ «Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности».



Гендиректору организации внесено представление об устранении нарушений закона, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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