Новости дня

ММК выступил организатором конкурса информационных технологий «IT-Отражение»

УрБК, Магнитогорск, 05.04.2018. В Магнитогорске завершился конкурс информационных технологий «IT-Отражение». Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы Магнитогорского металлургического комбината (ММК).



Организаторами мероприятия выступают ММК, Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» ММК и Управление образования Магнитогорска. Финансирование конкурса осуществлял благотворительный фонд «Металлург».



«Конкурс проводился в нескольких номинациях и двух возрастных категориях. Всего участниками нынешнего конкурса «IT-Отражение» стали около двухсот учащиеся общеобразовательных школ, профессиональных училищ, лицеев и колледжей в возрасте от 8 до 17 лет. Из них 87 человек вышли в финал, 27 — стали победителями и призерами в различных номинациях, которые в этом году претерпели значительные изменения. Как рассказал на церемонии награждения, проходившей во Дворце культуры металлургов им. С. Орджоникидзе, директор КЦПК «Персонал» Андрей Козловский, в этом году был сделан упор на развитие номинаций в сфере мобильных приложений, в то время как в прошлые годы — на дизайне и моделировании. Произошло изменение в плане завершённости номинаций. Появились номинации «Я — блогер», «Я — разработчик», «Я — программист». Это позволяет каждому участнику оценить законченность работы», — говорится в сообщении.



Присутствовавший на награждении ведущий специалист управления кадров ПАО «ММК» Константин Клинов отметил, что конкурс «IT-Отражение» — это первый шаг ребят к тому, чтобы в будущем стать полноценными участниками проекта «Индустрия 4.0». Эта концепция «умного производства» подразумевает совершение прорыва на стыке информационных и промышленных технологий, и поэтому IT-специалисты будут обязательно востребованы на комбинате.



Все финалисты «IT-Отражения» получили памятные подарки и сертификаты участников, а победители в каждой номинации — дипломы и ценные призы: смарт-часы за третье место, планшеты за второе и смартфоны за первое.



«По традиции, ребята, занявшие первые места, получили также гранты на обучение в АНО ДПО КЦПК «Персонал» и рекомендательные письма для участия в отборочном туре программы «Одарённые дети Магнитки», — сообщили на ММК.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: