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Суд обязал Среднеуральскую птицефабрику прекратить сброс сточных вод в болото Молебское

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. Верхнепышминский городской суд обязал ООО «Птицефабрика Среднеуральская» прекратить сброс сточных вод в болото Молебское. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



«Зимой прошлого года прокурорская проверка, проведенная Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой, выявила неразрешенный сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в болото Молебское, произведенный ООО «Птицефабрика Среднеуральская». Лабораторные исследования сточных вод, проведенные в разное время, показали, что содержание фосфатов превышает нормы в несколько раз, азота аммонийного — в 4,8 раза», — рассказали в пресс-службе.



Согласно объяснениям инженера по охране окружающей среды ООО «Птицефабрика Среднеуральская», несоответствие сточных вод нормам возникает потому, что на предприятии отсутствуют очистные сооружения. Отсутствие очистки сбрасываемых сточных вод создает предпосылки для загрязнения и истощения водного объекта, причинения вреда водным биологическим ресурсам, водным растениям, может привести к иным экологически неблагоприятным последствиям.



Свердловский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Верхнепышминский городской суд с иском в защиту интересов неопределенного круга лиц, в интересах РФ, министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО к ООО «Птицефабрика Среднеуральская».



Верхнепышминский городской суд запретил предприятию осуществлять сброс сточных, в том числе дренажных вод в болото Молебское на выпуске сточных вод (г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 110) до обеспечения нормативной степени очистки. Также ООО «Птицефабрика Среднеуральская» обязано внести плату в областной бюджет за негативное воздействие на окружающую среду по сборам загрязняющих веществ в водные объекты за 2016 год в размере 552 тыс. 265 руб.



Предприятие обжаловало решение в вышестоящей инстанции. Представитель ответчика пояснила, что птицефабрика принимает меры по очистке сточных вод, но на строительство очистных сооружений потребуется несколько лет. Свердловский областной суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, оставил решение в силе.

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