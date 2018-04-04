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В Свердловском облсуде вынесут приговор организаторам убийства бизнесмена в Екатеринбурге
4 апрель 2018 (17:32)
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. В Свердловском областном суде 5 апреля 2018 года вынесут приговор Араму Едигаряну и Руслану Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
По решению присяжных заседателей А. Едигарян признан виновным в организации заказного убийства, а Р. Алиев — в подстрекательстве и пособничестве в убийстве по найму, а также в незаконном обороте оружия.
Как было установлено в суде, Арам Едигарян в 2003 году заказал убийство своего конкурента по пассажирским перевозкам в Екатеринбурге — Ашота Григоряна. Исполнителем выступил бывший милиционер из Дагестана Арсен Байрамбеков. В декабре 2003 года он расстрелял А. Григоряна из автомата Калашникова и скрылся.
В 2016 году Арсен Байрамбеков был задержан по делу о серии убийств под Среднеуральском. В это время он заключил сделку со следствием и рассказал о заказчике убийства предпринимателя в 2003 году.
По решению присяжных заседателей А. Едигарян признан виновным в организации заказного убийства, а Р. Алиев — в подстрекательстве и пособничестве в убийстве по найму, а также в незаконном обороте оружия.
Как было установлено в суде, Арам Едигарян в 2003 году заказал убийство своего конкурента по пассажирским перевозкам в Екатеринбурге — Ашота Григоряна. Исполнителем выступил бывший милиционер из Дагестана Арсен Байрамбеков. В декабре 2003 года он расстрелял А. Григоряна из автомата Калашникова и скрылся.
В 2016 году Арсен Байрамбеков был задержан по делу о серии убийств под Среднеуральском. В это время он заключил сделку со следствием и рассказал о заказчике убийства предпринимателя в 2003 году.
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