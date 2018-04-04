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Правительство РФ утвердило правила оценки эффективности инновационной деятельности

УрБК, Москва, 04.04.2018. Правительство РФ утвердило правила оценки эффективности и определения целевого характера использования бюджетных средств, выделенных на поддержку инновационной деятельности. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.



Согласно документу, «к критериям эффективности использования средств господдержки институтами инновационного развития отнесены в том числе соответствие фактически достигнутых институтом инновационного развития результатов инновационной деятельности контрольным показателям (индикаторам, значениям), установленным в соответствующих документах, а также обоснованность планов (прогнозов) института инновационного развития в отношении дальнейшей деятельности с целью полной реализации целей и задач, установленных для этого института».



Сейчас законодательно эти новые правила оценки эффективности инновационной деятельности отсутствуют, а к самим институтам инновационного развития применяют правила, по которым ведутся проверки тех бюджетных организаций, которые этой специфики не учитывают.

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