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На покупку новой сельхозтехники из бюджета Свердловской области выделят 335 млн рублей
3 апрель 2018 (16:59)
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. Аграриям в 2018 году планируется выделить субсидии из бюджета Свердловской области в размере 335 млн руб. на приобретение новой сельскохозяйственной техники. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
По оценке главы МинАПК области Дмитрия Дегтярева, выделенной суммы хватит на компенсацию 40% затрат при покупке техники. Всего на поддержку агропромышленного комплекса региона из казны Свердловской области планируется выделить 4 млрд руб.
«По льготному кредитованию уже по новой системе из Москвы наши сельхозпроизводители получают более 1 миллиарда 200 миллионов рублей в виде субсидий. Также аграриям помогают наши молокозаводы. Их поддержка составляет более миллиарда рублей», — сказал Д. Дегтярев.
По оценке главы МинАПК области Дмитрия Дегтярева, выделенной суммы хватит на компенсацию 40% затрат при покупке техники. Всего на поддержку агропромышленного комплекса региона из казны Свердловской области планируется выделить 4 млрд руб.
«По льготному кредитованию уже по новой системе из Москвы наши сельхозпроизводители получают более 1 миллиарда 200 миллионов рублей в виде субсидий. Также аграриям помогают наши молокозаводы. Их поддержка составляет более миллиарда рублей», — сказал Д. Дегтярев.
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