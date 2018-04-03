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В Каменске-Уральском предприниматель незаконно разместил магазин в бомбоубежище

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области изъял у индивидуального предпринимателя нежилые помещения, являющиеся противорадиационным укрытием.



Как установила проверка, предприниматель разместил в помещениях укрытия магазин, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«При этом договор аренды или иной договор, предоставляющий право владения и пользования нежилыми помещениями, собственником имущества с предпринимателем не заключался», — говорится в сообщении.



В надзорном ведомстве отметили, что такое использование укрытия, которое является объектом гражданской обороны, ставит под угрозу жизнь и здоровье населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.



По результатам проверки прокуратура направила исковое заявление о возвращении федерального имущества из незаконного владения предпринимателя. Арбитражный суд Свердловской области требования прокурора удовлетворил.

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