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В Асбесте магазин «Алко-плюс» оштрафовали за продажу опасной стеклоомывающей жидкости

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области наложил на ООО «Торговый Дом «Алко-плюс» административный штраф в размере 150 тыс. руб. за продажу опасной стеклоомывающей жидкости.



Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, во время проверки магазина «Алко-плюс» в Асбесте были найдены пятилитровые бутылки, содержащие жидкость AQUATEX.



«По результатам лабораторных испытаний выявлено несоответствие вышеуказанной продукции установленным санитарно-гигиеническим требованиям (содержание метанола составляет более 0,5%, что в 10 раз превышает допустимый уровень (не более 0,05%)», — говорится в сообщении.



Уточняется, что пары метанола могут нанести вред здоровью. В связи с выявленными нарушениями было возбуждено административное дело по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан».

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