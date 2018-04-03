Новости дня
Житель Лесного предстанет перед судом по обвинению в хищении 2 млн рублей
3 апрель 2018 (12:30)
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. В городской суд Лесного направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, с января по апрель 2017 года обвиняемый, действуя по доверенности от имени третьего лица — индивидуального предпринимателя, заключил с жителями Лесного семь договоров на поставку кухонной мебели и бытовой техники. От покупателей он получил 2 млн руб.
«При этом мужчина не имел намерения исполнять принятые на себя обязательства. Полученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. По истечении оговоренных в договорах сроков мебель и технику покупателям не поставил», — говорится в сообщении.
По версии следствия, с января по апрель 2017 года обвиняемый, действуя по доверенности от имени третьего лица — индивидуального предпринимателя, заключил с жителями Лесного семь договоров на поставку кухонной мебели и бытовой техники. От покупателей он получил 2 млн руб.
«При этом мужчина не имел намерения исполнять принятые на себя обязательства. Полученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. По истечении оговоренных в договорах сроков мебель и технику покупателям не поставил», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Житель Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с квартирами
- В Лесном перед судом предстанет директор муниципальной УК из-за ущерба в 48 млн рублей
- Житель Екатеринбурга обвиняется в мошенничестве с социальным жильем
- В Алапаевске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в мошенничестве в сфере кредитования
- Свердловчанин нанес ГКУ СО «Туринское лесничество» ущерб на 62 тыс. рублей