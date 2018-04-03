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Житель Лесного предстанет перед судом по обвинению в хищении 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. В городской суд Лесного направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, с января по апрель 2017 года обвиняемый, действуя по доверенности от имени третьего лица — индивидуального предпринимателя, заключил с жителями Лесного семь договоров на поставку кухонной мебели и бытовой техники. От покупателей он получил 2 млн руб.



«При этом мужчина не имел намерения исполнять принятые на себя обязательства. Полученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. По истечении оговоренных в договорах сроков мебель и технику покупателям не поставил», — говорится в сообщении.

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