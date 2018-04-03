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Назначен генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. Ильгар Искендеров назначен генеральным консулом Азербайджана в городе Екатеринбург. Об этом говорится в сообщении на сайте президента республики Ильхама Алиева.



«Руководствуясь пунктом 15 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: назначить Ильгара Фазиль оглу Искендерова на должность генерального консула Азербайджанской Республики в городе Екатеринбург Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Ранее занимавший эту должность Султан Гасымов в 2016 году был назначен на должность генконсула в Санкт-Петербурге. С того момента Ильгар Искендеров возглавлял дипмиссию в Екатеринбурге в статусе «исполняющего обязанности».

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