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Назначен генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге
3 апрель 2018 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. Ильгар Искендеров назначен генеральным консулом Азербайджана в городе Екатеринбург. Об этом говорится в сообщении на сайте президента республики Ильхама Алиева.
«Руководствуясь пунктом 15 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: назначить Ильгара Фазиль оглу Искендерова на должность генерального консула Азербайджанской Республики в городе Екатеринбург Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее занимавший эту должность Султан Гасымов в 2016 году был назначен на должность генконсула в Санкт-Петербурге. С того момента Ильгар Искендеров возглавлял дипмиссию в Екатеринбурге в статусе «исполняющего обязанности».
«Руководствуясь пунктом 15 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: назначить Ильгара Фазиль оглу Искендерова на должность генерального консула Азербайджанской Республики в городе Екатеринбург Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее занимавший эту должность Султан Гасымов в 2016 году был назначен на должность генконсула в Санкт-Петербурге. С того момента Ильгар Искендеров возглавлял дипмиссию в Екатеринбурге в статусе «исполняющего обязанности».
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