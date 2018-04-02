Новости дня

Предприятию РМК запретили складировать опасные отходы в Полевском

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2018. Депутаты Думы Полевского городского округа не разрешили «Уралгидромеди» (входит в состав Группы РМК) складировать опасные отходы на территории округа. Об этом сообщает местное издание «ПроПолевской».



Два предприятия, «Уралгидромедь» и «Пиастрелла», обратились в администрацию Полевского городского округа с просьбой изменить назначение используемых ими участков — перевести из земель, предоставленных для недропользования, в земли производственных объектов. Эта мера дала бы им возможность складировать на своей территории промышленные отходы. У «Уралгидромеди» имеется два участка земли: перевод одного из них позволил бы складировать отходы 1, 2 и 3 класса опасности, второго — 4 и 5 класса опасности.



Данный вопрос рассматривался и на предыдущем заседании профильного комитета, в феврале. Так как дело касается экологического благополучия, депутаты не спешили давать добро и запросили у руководства предприятий ряд документов. Документация была предоставлена, но не в полном объёме и с некорректными формулировками: непонятно, о каких земельных участках идет речь и какие конкретно просьбы. Сотрудники «Уралгидромеди» на контакт с депутатами не выходят.



На сессии депутаты единогласно проголосовали против изменения статуса земельных участков, занимаемых заводом «Уралгидромедь», на категорию «Земли производственного назначения». Просьбу «Пиастреллы» большинство депутатов поддержали, так как по этому предприятию у них вопросов нет.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: