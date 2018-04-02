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На ММК разрабатывают экскурсионные программы для туристов

УрБК, Магнитогорск, 02.04.2018. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) готов открыть промплощадку для проведения экскурсий. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



«Программа, разрабатываемая федеральным агентством по туризму на период с 2019 по 2025 год, предполагает деление страны на туристические кластеры по направлениям. Магнитогорск, находясь на границе промышленной Челябинской области и горно-лесного Башкортостана, может принимать участие сразу в двух направлениях туризма — промышленного и спортивно-оздоровительного, возможность которого дают здравницы комбината», — говорится в сообщении.



Сейчас принято решение о проработке вопроса по организации экскурсионных маршрутов для всех желающих на ММК. Специалистам поручено проработать маршруты по промплощадке, учитывающие как безопасность посетителей, так и информационную насыщенность, и зрелищность экскурсионной программы. Первая экскурсия состоялась: это был так называемый промотур для представителей туристических агентств и отельеров Челябинской области и Башкортостана.



«Первым промышленным пунктом экскурсии стала обновлённая доменная печь № 6. Особое потрясение, когда после яркого действа разливки чугуна гостей провели в диспетчерскую — светлую, оснащённую компьютерами и экранами, отражающими процесс со всех возможных ракурсов и в различных параметрах. Следующий объект — комплекс стана «2000» холодной прокатки в ЛПЦ-11. Это уже совсем другой ММК: высокотехнологичный, чистый и тихий — гости даже не сразу заметили, что производственный процесс идёт полным ходом», — сообщили на ММК.



«Был на ММК тридцать четыре года назад, еще новокузнецким студентом на преддипломной практик. Впечатлён тем, как изменилось предприятие за эти годы. Как обыватель однозначно скажу, что экскурсии на ММК будут интересны и чрезвычайно востребованные», — рассказал директор «Корпорации развития Южного Урала» Александр Стариков.



«В прошлом году с экскурсиями на промплощадке побывало более 4 тыс.человек. Другое дело, что гости эти были, так сказать, свои, имеющие отношение к нашему производству: поставщики оборудования, сырья, потребители продукции, а также дети в рамках программы профориентации. Сейчас мы в деталях прорабатываем маршруты экскурсий и, надеюсь, совсем скоро комбинат сможет начать принимать экскурсионные группы желающих поближе познакомиться с металлургическим производством», — отмечает руководитель информационного центра КЦПК «Персонал» Мария Пушкарская.

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