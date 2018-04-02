Дайджест
В Сиэтле закрылось российское генконсульство
2 апрель 2018 (12:32)
Все вещи из помещения генерального консульства России в Сиэтле вывезены, Госдепартамент в воскресенье уведомлен о его закрытии в обозначенный американской стороной срок — до конца 1 апреля. Об этом агентству РИА Новости сообщил консул-советник Халит Айсин.
По его словам, дипломаты предложили сотрудникам Госдепартамента осмотреть помещение генконсульства, однако те отказались, пообещав прибыть для осмотра в понедельник. «Будет присутствовать консул, на случай, если вдруг будут претензии. Но я сомневаюсь, что они будут», — добавил российский дипломат.
Документы и вещи были перевезены в резиденцию генконсула, там развернулся штаб, который подготовит их транспортировку в другие диппредставительства. Консулу предписано покинуть территорию США до 25 апреля.
По его словам, дипломаты предложили сотрудникам Госдепартамента осмотреть помещение генконсульства, однако те отказались, пообещав прибыть для осмотра в понедельник. «Будет присутствовать консул, на случай, если вдруг будут претензии. Но я сомневаюсь, что они будут», — добавил российский дипломат.
Документы и вещи были перевезены в резиденцию генконсула, там развернулся штаб, который подготовит их транспортировку в другие диппредставительства. Консулу предписано покинуть территорию США до 25 апреля.
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