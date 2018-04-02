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Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в РФ в феврале снизилась до 9,75%

УрБК, Москва, 02.04.2018. В феврале 2018 года средневзвешенная ставка по предоставленным в течение месяца ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях достигла очередного минимума, составив 9,75% (в январе — 9,85%). Об этом сообщает пресс-служба Банка России.



«Под воздействием улучшения ценовых условий в феврале после традиционного январского снижения отмечен рост объемов ипотечного жилищного кредитования — на 34,3%. Банки предоставили населению свыше 102 тыс. рублевых ипотечных кредитов на сумму почти 200 млрд руб.», — говорится в сообщении.



Совокупная задолженность заемщиков перед банками по ипотеке достигла 5,3 трлн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 18,1%.

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