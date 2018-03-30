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Расходы на муниципальных служащих Екатеринбурга в 2017 году составили почти 2 млрд рублей

30 март 2018 (16:03)

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. Из бюджета Екатеринбурга в 2017 году было направлено 1 млрд 943,9 млн руб. на содержание муниципальных служащих, говорится в материалах на сайте администрации города.

Всего в прошлом году численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений составляла 3 тыс. 486 человек.

Кроме того, свыше 50 тыс. человек работают в автономных и бюджетных учреждениях Екатеринбурга.

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