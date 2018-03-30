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«Уральские авиалинии» выполнили первые рейсы из аэропорта Шереметьево

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. В Международном аэропорту Шереметьево 25 марта состоялось торжественное открытие рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Представители авиакомпании и аэропорта разрезали символичную красную ленту, тем самым приглашая первых пассажиров на регистрацию рейса U6-439 Москва — Симферополь. Всего на рейс зарегистрировались 162 пассажира, для которых были приготовлены праздничный торт от аэропорта и фирменные подарки от «Уральских авиалиний».



«Мы очень рады, что расширяем свое присутствие в Москве и открываем рейсы из аэропорта Шереметьево — одного из крупнейших и комфортабельных аэропортов столицы. Новые направления позволят нашим пассажирам выбирать аэропорт прилета и пользоваться удобными стыковками нашей маршрутной сети. Сейчас мы будем выполнять рейсы по направлениям: Екатеринбург, Симферополь и Сочи, но в дальнейшем планируем расширить полетную программу», — прокомментировал событие генеральный представитель авиакомпании в Москве Сергей Рыбанов.



Кроме того, специально в честь открытия рейсов аэропорт Шереметьево организовал споттинг для встречи рейса U6-1 из Екатеринбурга, который приземлился в 07.50 местного времени. Фотографии со споттинга будут участвовать в конкурсе на лучшее фото авиакомпании в аэропорту. Авторы получат сертификаты на бесплатный перелет по любому направлению авиакомпании из Шереметьево.



Присоединиться к конкурсу и узнать подробности можно на официальной странице аэропорта Шереметьево в социальных сетях.

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