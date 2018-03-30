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Официальный курс долл. США снизился на 49 коп., евро — на 53 коп.

УрБК, Москва, 30.03.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 марта 2018 года. Курс долл. США снизился на 49,77 коп., до 57,26 руб., евро — на 53,24 коп., до 70,56 руб.

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