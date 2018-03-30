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Группа ЧТПЗ и УрФУ подписали «дорожную карту» о сотрудничестве в 2018 году
30 март 2018 (14:26)
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2018. Группа ЧТПЗ и Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина подписали «дорожную карту» о взаимодействии в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Подписи под документом поставили начальник Управления по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Диана Матвеева, директор Института новых материалов и технологий УрФУ им. Б. Н. Ельцина Олег Шешуков и директор Центра развития партнерских отношений университета Леонид Скобелин. Сотрудничество предполагает реализацию совместных проектов в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Также компания сможет корректировать образовательные программы студентов Института, внедряя практико-ориентированное обучение. А успешные студенты и выпускники УрФУ — посещать с экскурсиями цехи Белой металлургии, проходить практику и стажировки в компании.
«История нашего сотрудничества имеет глубокие корни. Сотни выпускников УрФУ традиционно предпочитают работать в Группе ЧТПЗ. Именно этот университет заканчивали легендарный директор Первоуральского новотрубного завода Федор Данилов и действующий управляющий директор предприятия Алексей Дронов. Мы уверены, что подписание «дорожной карты» укрепит наше взаимодействие с вузом в части подготовки квалифицированных специалистов для Белой металлургии», — подчеркнула Д. Матвеева.
«Базовая кафедра УрФУ «Технологии и оборудование трубного производства» успешно работает на Первоуральском новотрубном заводе более четырех лет. В 2017 году состоялся первый выпуск бакалавров: без отрыва от производства высшее образование получили 11 новотрубников. Сегодня на кафедре обучаются более 80 сотрудников завода. «Дорожная карта» позволит расширить наше сотрудничество с компанией в части реализации образовательных программ, а также проведения совместных мероприятий, направленных на раскрытие потенциала студентов Института и последующее трудоустройство в Группу ЧТПЗ», — отметил О. Шешуков.
УрФУ им. Б. Н. Ельцина стал третьим вузом, с которым компания заключила соглашение о сотрудничестве. В 2017 году Группа ЧТПЗ подписала «дорожную карту» с Южно-Уральским государственным университетом и с НИТУ «Московский институт стали и сплавов». Сегодня в компании проходят стажировку 85 студентов и выпускников вузов. Более того, второй год подряд Группа ЧТПЗ совместно с НИТУ «МИСиС» реализует «Лидерскую программу» на базе магистратуры вуза по подготовке квалифицированных специалистов на ключевые инженерные позиции.
Подписи под документом поставили начальник Управления по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Диана Матвеева, директор Института новых материалов и технологий УрФУ им. Б. Н. Ельцина Олег Шешуков и директор Центра развития партнерских отношений университета Леонид Скобелин. Сотрудничество предполагает реализацию совместных проектов в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Также компания сможет корректировать образовательные программы студентов Института, внедряя практико-ориентированное обучение. А успешные студенты и выпускники УрФУ — посещать с экскурсиями цехи Белой металлургии, проходить практику и стажировки в компании.
«История нашего сотрудничества имеет глубокие корни. Сотни выпускников УрФУ традиционно предпочитают работать в Группе ЧТПЗ. Именно этот университет заканчивали легендарный директор Первоуральского новотрубного завода Федор Данилов и действующий управляющий директор предприятия Алексей Дронов. Мы уверены, что подписание «дорожной карты» укрепит наше взаимодействие с вузом в части подготовки квалифицированных специалистов для Белой металлургии», — подчеркнула Д. Матвеева.
«Базовая кафедра УрФУ «Технологии и оборудование трубного производства» успешно работает на Первоуральском новотрубном заводе более четырех лет. В 2017 году состоялся первый выпуск бакалавров: без отрыва от производства высшее образование получили 11 новотрубников. Сегодня на кафедре обучаются более 80 сотрудников завода. «Дорожная карта» позволит расширить наше сотрудничество с компанией в части реализации образовательных программ, а также проведения совместных мероприятий, направленных на раскрытие потенциала студентов Института и последующее трудоустройство в Группу ЧТПЗ», — отметил О. Шешуков.
УрФУ им. Б. Н. Ельцина стал третьим вузом, с которым компания заключила соглашение о сотрудничестве. В 2017 году Группа ЧТПЗ подписала «дорожную карту» с Южно-Уральским государственным университетом и с НИТУ «Московский институт стали и сплавов». Сегодня в компании проходят стажировку 85 студентов и выпускников вузов. Более того, второй год подряд Группа ЧТПЗ совместно с НИТУ «МИСиС» реализует «Лидерскую программу» на базе магистратуры вуза по подготовке квалифицированных специалистов на ключевые инженерные позиции.
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