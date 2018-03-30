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Протяженность волоконно-оптических линий ФСК ЕЭС в 2017 году увеличилась на 73,6 тыс. км

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. Протяженность базовой технологической сети связи ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») — волоконно-оптических линий (ВОЛС) — в 2017 году увеличилась до 73,6 тыс. км. Об этом сообщает пресс-служба МЭС Западной Сибири (филиал ФСК ЕЭС).



«К 2025 году сеть планируется расширить до 105 тыс. км, что наряду с другими современными телекоммуникационными технологиями позволит охватить порядка 90% подстанций компании цифровыми каналами связи. Это повысит качество управления инфраструктурой, надежность электроснабжения потребителей, поспособствует оптимизации операционных затрат», — говорится в сообщении.



Цифровые каналы связи необходимы для передачи ключевой корпоративной и технологической информации, включая данные учета, показатели работы энергоинфраструктуры в реальном времени. Создается возможность для реализации технологий «интеллектуальной сети» и решений цифровой подстанции. Непосредственно ВОЛС служит основой для развития телеуправления объектами в удаленном режиме — одного из ключевых направлений цифровизации ФСК ЕЭС.



«До 2021 года будет реализовано телеуправление на 93 подстанциях ФСК ЕЭС. Также до 2025 года планируется выполнить 32 цифровых проекта, связанных с комплексным внедрением цифровых решений на энергообъектах», — сообщили в МЭС Западной Сибири.

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