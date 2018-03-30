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ММК в прошлом году выделил на лечение своих сотрудников более 270 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 30.03.2018. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в 2017 году выделил на лечение работников и реализацию медицинских программ 271,8 млн руб. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



«ПАО «ММК» уделяет особое внимание сохранению здоровья людей. Уже не одно десятилетие здесь реализуется адаптируемый к современным законодательным и экономическим условиям проект «Здоровье металлургов Магнитки», основное направление которого — профилактическая работа со всеми категориями работников. Лечебные и оздоровительные услуги предоставляются работникам в рамках корпоративного добровольного медицинского страхования», — говорится в сообщении.



На лечение в клиники России и за рубеж в 2017 году по заключению врачей направлен 21 работник. Стоматологическую помощь на льготных условиях в прошлом году получили 2 тыс. 224 работника, при этом стоматологические услуги они могли получить в 11-ти стоматологических центрах по собственному выбору.



Медицинские услуги с использованием высоких технологий получили 34 работника на сумму 3,2 млн руб. Вакцинацию от гриппа и клещевого энцефалита прошли 6 тыс. 423 работника. Затраты на эти цели в прошлом году составили 2,7 млн руб. В рамках программ «Спина без боли» и «Легочное здоровье» в цеховых здравпунктах профилактическое лечение получили 2 тыс. 097 работников основных цехов из групп риска по заболеваниям костно-мышечной и бронхолегочной системы.

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