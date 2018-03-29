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В 2017 году Свердловское УФАС наложило более 4 млн рублей штрафов за нарушения порядка техприсоединения

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2018. Управление ФАС по Свердловской области в 2017 году выявило 26 фактов нарушений порядка технологического присоединения. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила начальник отдела ограничения монополистической деятельности ведомства Екатерина Воробьева.



При этом за истекшие три месяца 2018 года выявлено уже 23 таких нарушения.



«За три месяца 2018 года число этих фактов увеличилось по сравнению с 2017 годом. В настоящее время нами выявлено уже 23 факта. Рост связан с тем, что поступающие к нам жалобы стали более обоснованными, заявители в большей степени осведомлены о своих правах», — отметила Е. Воробьева.



По ее словам, наибольшее количество заявлений о нарушениях порядка техприсоединения приходится на сферы газоснабжения и электроснабжения. В основном в них речь идет о несоблюдении сроков рассмотрения заявок и включении в договоры условий, не предусмотренных правилами подключения к сетям.



«Часто жалуются на такие организации, как ГАЗЭКС, Екатеринбурггаз, Екатеринбургская электросетевая компания, Облкоммунэнерго. Заявители не могут подключиться к сетям газоснабжения и электроснабжения», — отметила Е. Воробьева.



По данным Свердловского УФАС, в 2017 году общая сумма штрафов за нарушения в области техприсоединения составила 4 млн 110 тыс. руб., с начала 2018 года — 1 млн 490 тыс. руб.

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