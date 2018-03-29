Новости дня

Минстрой предложил ввести налоговые каникулы для кредитующих застройщиков банков

УрБК, Москва, 29.03.2018. Минстрой предложил внести поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают налоговые каникулы для банков, выдающих проектные кредиты застройщикам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект поправок.



«Изменения позволят нести расходы по уплате налога на прибыль только после фактического получения дохода», — отмечается в пояснительной записке к документу. Речь идет о доходах по целевым кредитам, выданным застройщикам в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве.



Ранее сообщалось, что Минстрой готов смягчить условия работы тем застройщикам, которые привлекают средства граждан не напрямую, а через так называемые эскроу-счета, где хранятся средства дольщиков до завершения строительства. Отмечалось, что такие компании освободят от отчислений в компенсационный фонд дольщиков, а также для них могут снять ограничения на количество разрешений на строительство.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: