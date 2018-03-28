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На произвол трубы
28 март 2018 (16:03)
Отопительный сезон в Екатеринбурге длится по полгода, а иногда и дольше. Ежегодно его сопровождают многочисленные прорывы коммунальных сетей — улицы затапливает, десятки жилых домов остаются без тепла и горячей воды. Отличительной чертой этого зимнего сезона стало большое число аварий в период подключения домов и прорывы на трубопроводах холодного водоснабжения. При этом изношенность инфраструктуры не позволяет качественно изменить ситуацию: ежегодно в городе ремонтируют меньше трубопроводов, чем это необходимо.
В Екатеринбурге 2018 год начался с череды крупных прорывов на сетях холодного водоснабжения. Сначала специалистам МУП «Водоканал» потребовалось больше суток на устранение аварии на Вторчермете, потом жители ЖБИ на трое суток остались без холодной воды из-за прорыва сетей. Не обошлось и без аварий на тепломагистралях: в результате одной из них — на Сортировке — пенсионерке кипятком обварило ноги на улице.
Напомним, что начало отопительного сезона в городе тоже сопровождала череда аварий. Тогда горожане обращали внимание, что количество выявленных во время запуска тепла прорывов растет из-за сокращения числа централизованных опрессовок.
Очевидной причиной сложившейся в городе тенденции является высокая степень изношенности коммунальной инфраструктуры. Представители коммунальных служб не раз отмечали, что трубы не выдерживают зимы из-за ветхости. По словам бывшего гендиректора МУП «Водоканал», а сейчас — министра экономики Свердловской области Александра Ковальчика, из-за изношенных сетей в Екатеринбурге в январе 2018 года случалось до 20 прорывов в день в период сильных морозов.
При этом ежегодно в городе проходит реконструкция участков сетей, но в недостаточном объеме. Например, по расчетам МУП «Водоканал», в городе необходимо ежегодно менять 60-70 км сетей холодного водоснабжения. По факту же предприятию удается реконструировать в два раза меньше — в среднем около 30 км в год.
Аналогичная ситуация складывается и сетями горячего водоснабжения и отопления. По расчетам специалистов Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), в год необходимо менять в городе по 100 км труб, чтобы обновить инфраструктуру. За прошлый год ЕТК реконструировала 59,8 км сетей в Екатеринбурге.
При таких темпах срок эксплуатации новых труб закончится раньше, чем коммунальщики успеют реконструировать все аварийные участки. Сложившуюся тенденцию представители компаний объясняют сразу несколькими факторами. В первую очередь — недостатком средств на ремонт, в том числе из-за задолженности горожан за коммунальные услуги, и непривлекательностью сферы ЖКХ для инвесторов.
Так, в 2013 году МУП «Водоканал» запустило инвестпрограмму по реконструкции сетей, которая предусматривала ремонт до 100 км сетей в год. Основным инвестором программы при этом должно было стать федеральное правительство, но после первого транша компания больше не получала средств из бюджета.
«Изначальная логика была в том, что мы сможем ежегодно получать бюджетное финансирование из федерального бюджета на реализацию этой программы. При моем предшественнике (на посту главы МУП «Водоканал» — прим. ред.) темпы были очень высокими. Мы залезли во все сферы. Но после первого транша из федерального бюджета финансирование прекратилось. Постепенно прекратились все федеральные программы по поддержке ЖКХ», — рассказывал ранее А. Ковальчик.
В итоге вместо ожидаемых 2 млрд руб., которые рассчитывало получать МУП «Водоканал» на свою инвестпрограмму каждый год, предприятию удавалось выручить только 1 млрд руб.
Еще одной причиной низкого темпа реконструкции сетей, как это ни странно, можно назвать слишком большой объем необходимых работ. Даже если коммунальщики найдут финансирование, с высокой долей вероятности провести работы в необходимом объеме им все равно не дадут. Такая масштабная реконструкция неминуемо будет приводить к транспортному коллапсу летом.
«У нас все трубы проложены под дорогами, это общепринятая мировая практика. И если такой объем труб перекладывать, у нас, конечно, город встанет в пробках. Лето у нас довольно короткое, всего три месяца. Если мы полностью делаем реконструкцию, то есть новую теплотрассу, ― и меняем трубы, и строим тепловые камеры, и разбираем старые, где-то бетонируем. Были претензии у ГИБДД в прошлом году, что мы долго делали, но есть технологический процесс. Если бетон набирает прочность три недели, даже почти месяц, то нельзя, например, взять и через неделю начать монтаж трубы на этой опоре. Поэтому мы подаем, как правило, заявки на ремонт тех теплотрасс, где уже нельзя тянуть дальше, которые находятся в не очень хорошем состоянии. Мы стараемся их ставить в первую очередь: на что администрация города дает добро, то и делаем», ― прокомментировал ведущий специалист ЕТК Дмитрий Бурков.
Пока непонятно, как городу выйти из этого замкнутого круга ― страдать из-за ремонта труб летом или аварий зимой. Всего в ведомстве ЕТК около 3 тыс. км сетей, у «Водоканала» ― еще около 2 тыс. км сетей холодного водоснабжения. Очевидно, что Екатеринбургу необходима комплексная программа по реконструкции сетей, которая будет учитывать не только замену труб, но и ремонт дорог. Однако в условиях недостаточного финансирования в городе преобладает политика точечного ремонта самых проблемных зон.
Валерия Кабанова
В Екатеринбурге 2018 год начался с череды крупных прорывов на сетях холодного водоснабжения. Сначала специалистам МУП «Водоканал» потребовалось больше суток на устранение аварии на Вторчермете, потом жители ЖБИ на трое суток остались без холодной воды из-за прорыва сетей. Не обошлось и без аварий на тепломагистралях: в результате одной из них — на Сортировке — пенсионерке кипятком обварило ноги на улице.
Напомним, что начало отопительного сезона в городе тоже сопровождала череда аварий. Тогда горожане обращали внимание, что количество выявленных во время запуска тепла прорывов растет из-за сокращения числа централизованных опрессовок.
Очевидной причиной сложившейся в городе тенденции является высокая степень изношенности коммунальной инфраструктуры. Представители коммунальных служб не раз отмечали, что трубы не выдерживают зимы из-за ветхости. По словам бывшего гендиректора МУП «Водоканал», а сейчас — министра экономики Свердловской области Александра Ковальчика, из-за изношенных сетей в Екатеринбурге в январе 2018 года случалось до 20 прорывов в день в период сильных морозов.
При этом ежегодно в городе проходит реконструкция участков сетей, но в недостаточном объеме. Например, по расчетам МУП «Водоканал», в городе необходимо ежегодно менять 60-70 км сетей холодного водоснабжения. По факту же предприятию удается реконструировать в два раза меньше — в среднем около 30 км в год.
Аналогичная ситуация складывается и сетями горячего водоснабжения и отопления. По расчетам специалистов Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), в год необходимо менять в городе по 100 км труб, чтобы обновить инфраструктуру. За прошлый год ЕТК реконструировала 59,8 км сетей в Екатеринбурге.
При таких темпах срок эксплуатации новых труб закончится раньше, чем коммунальщики успеют реконструировать все аварийные участки. Сложившуюся тенденцию представители компаний объясняют сразу несколькими факторами. В первую очередь — недостатком средств на ремонт, в том числе из-за задолженности горожан за коммунальные услуги, и непривлекательностью сферы ЖКХ для инвесторов.
Так, в 2013 году МУП «Водоканал» запустило инвестпрограмму по реконструкции сетей, которая предусматривала ремонт до 100 км сетей в год. Основным инвестором программы при этом должно было стать федеральное правительство, но после первого транша компания больше не получала средств из бюджета.
«Изначальная логика была в том, что мы сможем ежегодно получать бюджетное финансирование из федерального бюджета на реализацию этой программы. При моем предшественнике (на посту главы МУП «Водоканал» — прим. ред.) темпы были очень высокими. Мы залезли во все сферы. Но после первого транша из федерального бюджета финансирование прекратилось. Постепенно прекратились все федеральные программы по поддержке ЖКХ», — рассказывал ранее А. Ковальчик.
В итоге вместо ожидаемых 2 млрд руб., которые рассчитывало получать МУП «Водоканал» на свою инвестпрограмму каждый год, предприятию удавалось выручить только 1 млрд руб.
Еще одной причиной низкого темпа реконструкции сетей, как это ни странно, можно назвать слишком большой объем необходимых работ. Даже если коммунальщики найдут финансирование, с высокой долей вероятности провести работы в необходимом объеме им все равно не дадут. Такая масштабная реконструкция неминуемо будет приводить к транспортному коллапсу летом.
«У нас все трубы проложены под дорогами, это общепринятая мировая практика. И если такой объем труб перекладывать, у нас, конечно, город встанет в пробках. Лето у нас довольно короткое, всего три месяца. Если мы полностью делаем реконструкцию, то есть новую теплотрассу, ― и меняем трубы, и строим тепловые камеры, и разбираем старые, где-то бетонируем. Были претензии у ГИБДД в прошлом году, что мы долго делали, но есть технологический процесс. Если бетон набирает прочность три недели, даже почти месяц, то нельзя, например, взять и через неделю начать монтаж трубы на этой опоре. Поэтому мы подаем, как правило, заявки на ремонт тех теплотрасс, где уже нельзя тянуть дальше, которые находятся в не очень хорошем состоянии. Мы стараемся их ставить в первую очередь: на что администрация города дает добро, то и делаем», ― прокомментировал ведущий специалист ЕТК Дмитрий Бурков.
Пока непонятно, как городу выйти из этого замкнутого круга ― страдать из-за ремонта труб летом или аварий зимой. Всего в ведомстве ЕТК около 3 тыс. км сетей, у «Водоканала» ― еще около 2 тыс. км сетей холодного водоснабжения. Очевидно, что Екатеринбургу необходима комплексная программа по реконструкции сетей, которая будет учитывать не только замену труб, но и ремонт дорог. Однако в условиях недостаточного финансирования в городе преобладает политика точечного ремонта самых проблемных зон.
Валерия Кабанова
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