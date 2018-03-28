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Миграционный прирост населения РФ оказался самым низким с 2010 года

УрБК, Москва, 28.03.2018. Миграционный прирост населения России в прошлом году показал самое низкое значение с 2010 года. Об этом сообщает «Коммерсатъ» со ссылкой на исследование РАГХиГС.



Миграционный прирост в 2017 году составил 211,9 тыс. человек и был обеспечен небольшим увеличением числа приехавших в страну (в 2017 году — 589,1 тыс. против 575,2 тыс. в 2016 году) при существенном росте числа уехавших — 377,2 тыс. против 313,2 тыс. человек.



«На первом месте среди стран-доноров, как и в прошлом году, находится Украина (47,7 тыс. человек), но по сравнению с 2016 годом (118,8 тыс. человек) ее вклад упал почти втрое. На втором и третьем местах — Казахстан (32,7 тыс. человек) и Узбекистан (22,2 тыс. человек), также в первую пятерку входят Киргизия (19,4 тыс. человек) и Армения (14 тыс. человек). В целом на страны СНГ приходится большая часть потока долговременной миграции (203,4 тыс. человек из 211,9 тыс.)», — говорится в сообщении.

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