Новости дня
Прокуратура Екатеринбурга открыла «горячую линию» по нарушениям в торговых центрах
28 март 2018 (15:16)
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2018. Прокуратура Екатеринбурга запустила «горячую линию» для приема сообщений о нарушениях противопожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Информация от горожан принимается по номеру телефона: 229-59-24.
«Горячая линия» запущена в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово, в котором погибли 64 человека.
После этого по всей стране, включая Екатеринбург, были начаты проверки торгово-развлекательных комплексов на предмет противопожарной безопасности. По данным прокуратуры, в уральской столице насчитывается более 40 ТРЦ.
Информация от горожан принимается по номеру телефона: 229-59-24.
«Горячая линия» запущена в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово, в котором погибли 64 человека.
После этого по всей стране, включая Екатеринбург, были начаты проверки торгово-развлекательных комплексов на предмет противопожарной безопасности. По данным прокуратуры, в уральской столице насчитывается более 40 ТРЦ.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Прокуратура начала проверку торговых центров в Свердловской области
- Генпрокуратура РФ поручила проверить все торгово-развлекательные центры
- Из-за пожара в кемеровском ТЦ в Свердловской области проверят места массового пребывания людей
- Администрация Екатеринбурга 29 октября проведет «горячую линию» по вопросам теплоснабжения
- МЧС РФ: Системы оповещения о пожаре в торгово-развлекательных центрах Екатеринбурга устарели