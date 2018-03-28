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Прокуратура Екатеринбурга открыла «горячую линию» по нарушениям в торговых центрах

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2018. Прокуратура Екатеринбурга запустила «горячую линию» для приема сообщений о нарушениях противопожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Информация от горожан принимается по номеру телефона: 229-59-24.



«Горячая линия» запущена в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово, в котором погибли 64 человека.



После этого по всей стране, включая Екатеринбург, были начаты проверки торгово-развлекательных комплексов на предмет противопожарной безопасности. По данным прокуратуры, в уральской столице насчитывается более 40 ТРЦ.

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