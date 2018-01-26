Расплата за телебашню

В текущем году Екатеринбург лишится одного из своих самых противоречивых символов — недостроенной телебашни. На месте этого объекта планируется возвести ледовую арену. Однако ряд моментов в проекте сноса недостроя и возведения спорткомплекса вызывает вопросы у горожан.Строительство будущего символа столицы Среднего Урала началось в 1983 году и в 1991 году было заморожено. В 2003 году объект получило в собственность ФГУП РТРС. В 2007 году стало известно о появлении инвестора, который готов был реанимировать проект передатчика, вложив в него 500 млн руб. Однако финансовый кризис 2008 года поставил крест на этих планах.В 2012 году ФГУП РТРС все-таки удалось получить полмиллиарда рублей посредством передачи телевышки в собственность Свердловской области. В последующие пять лет руководство региона пыталось найти применение своему приобретению, о чем ранее подробно писал УрБК. Но все проекты упирались в отсутствие инвесторов.В итоге власти региона совершили «взаимовыгодный» обмен. Объект вместе с участком земли был приватизирован УГМК-холдингом. В свою очередь, министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) получает 40% в АО «Ледовая арена». Такая сделка сразу вызвала несколько вопросов.Во-первых, непонятно, каким образом регион будет получать дивиденды с нового объекта. Публично эту тему ни чиновники, ни представители УГМК не поднимали. Во-вторых, получение доли в виде акций смотрится сомнительным приобретением на фоне громкой истории с ценными бумагами аэропорта Кольцово. В начале 2015 года акционеры предприятия решили провести допэмиссию в пользу ОАО «Аэропорты регионов». В свою очередь, это привело бы к размытию 34,56% акций, держателем которых являлось ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» (подконтрольно правительству региона). В марте сделку приостановил ЦБ РФ. Дальнейшая ее судьба неизвестна.Имея долю в АО «Ледовая арена», Свердловская область также не застрахована от таких операций. Следует также отметить, что МУГИСО не обладает блокирующим пакетом, поэтому особого сопротивления в случае повторения истории, как с Кольцово, ведомство оказать не сможет. В этой связи 40% акций для региона выглядят скорее символической платой за право приватизации башни.В итоге реальное приобретение получили два участника этой истории — ФГУП РТРС, выручившее полмиллиарда рублей, и УГМК.Если бы Свердловской области удалось продать телевышку и участок под ней «Атомстройкомплексу» в 2017 году, регион мог бы не только вернуть назад 500 млн руб., но и заработать сверх того 150 млн руб.Внятного разъяснения по вопросу строительства именно ледовой арены до настоящего времени никто не дал. На данный момент в Екатеринбурге существует только одна крытая ледовая площадка — КРК «Уралец», вместимость которого составляет 6 тыс. человек. Собственником комплекса, к слову, также является УГМК.Генеральный директор холдинга Андрей Козицын еще в августе 2016 года заявлял о планах построить еще один ледовый комплекс, поскольку таких площадок «критически не хватает». По его замыслу, новая арена должна вмещать от 12 до 15 тыс. зрителей.Хотя проекта спорткомплекса на месте башни никто не видел, из прежних заявлений руководства УГМК можно предположить, какой объект захотят построить инвесторы. С одной стороны, появление арены может принести экономию бюджету Свердловской области. Как известно, ХК «Автомобилист», президентом которого является А. Козицын, не имеет собственной базы в регионе и летает на сборы за границу. В то же время хоккейный клуб спонсируется в том числе за счет Резервного фонда региона.Вместе с тем, судя по выступлению руководства УГМК в августе 2016 года, можно предположить, что комплекс будет многофункциональным, то есть там будут проходить как спортивные состязания, так и крупные развлекательные мероприятия. И вот здесь возникают уже вопросы транспортного обеспечения проекта.При выборе места расположения для новой ледовой арены неоднократно акцентировалось внимание на транспортную доступность. При детальном взгляде доступность эта оказывается условной. Центр города и без того загружен офисными зданиями, а также торговыми и развлекательными комплексами. Пробки в часы пик здесь традиционное, но это терпимое явление.Представить дорожную ситуацию при дополнительном наплыве в этот район 12-15 тыс. человек несложно (даже если часть посетителей поедет на общественном транспорте). Достаточно посмотреть на улицу Большакова в период, когда из КРК «Уралец» расходятся зрители. Проехать по дороге, да и выбраться на нее с парковки комплекса достаточно проблематично.В итоге из всей транспортной инфраструктуры, которая окружает телевышку, реальную доступность представляет только метро.Таким образом, при реализации проекта строительства ледовой арены перед инвестором автоматически встает вопрос, как не создать коллапс на прилегающих улицах. Расширять дорогу в каком-либо направлении не представляется возможным из-за плотной застройки. Из многополосных магистралей рядом с башней находится только улица 8 Марта. В этой связи остаются только маневры, например, перевести улицу Декабристов на одностороннее движение.Каким образом авторы проекта будут решать эту проблему, и будут ли решать вообще, вопрос открытый. Со стороны органов власти и в УГМК-холдинге этот вопрос не поднимался.Наконец, не совсем понятна спешка со сносом телевышки. Инвесторы планируют избавиться от долгостроя до начала ЧМ-2018, для чего на данный момент уже ведутся подготовительные работы. Стремление как можно скорее убрать башню можно объяснить нежеланием показывать долгострой гостям мундиаля. Хотя ранее при продвижении Екатеринбурга на международных мероприятиях наличие недостроенного объекта никого не смущало.Однако скорое разрушение телебашни приведет всего лишь к смене пейзажа — вместо высотного долгостроя к ЧМ-2018 появится пустырь с руинами.