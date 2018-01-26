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Россия через шесть лет может столкнуться с дефицитом рабочей силы
26 январь 2018 (15:38)
УрБК, Москва, 26.01.2018. Российский рынок труда после 2024 года может столкнуться с нехваткой рабочих рук.
Как следует из прогноза Росстата, через шесть лет в стране может снова произойти убыль населения. Одновременно с этим, согласно исследованиям Центра стратегических разработок, снижается привлекательность российского рынка труда для мигрантов из стран СНГ.
Как ранее писал УрБК, интерес иностранцев из ближнего зарубежья к заработкам в Свердловской области падает из-за ужесточения миграционного законодательства. Средняя стоимость легализации в России для иностранца составляет около 25 тыс. руб. Одновременно с этим в странах, из которых в Свердловскую область идет основной приток мигрантов, запускаются собственные инвестиционные проекты. Это, в свою очередь, привлекает рабочую силу из числа местного населения.
Как следует из прогноза Росстата, через шесть лет в стране может снова произойти убыль населения. Одновременно с этим, согласно исследованиям Центра стратегических разработок, снижается привлекательность российского рынка труда для мигрантов из стран СНГ.
Как ранее писал УрБК, интерес иностранцев из ближнего зарубежья к заработкам в Свердловской области падает из-за ужесточения миграционного законодательства. Средняя стоимость легализации в России для иностранца составляет около 25 тыс. руб. Одновременно с этим в странах, из которых в Свердловскую область идет основной приток мигрантов, запускаются собственные инвестиционные проекты. Это, в свою очередь, привлекает рабочую силу из числа местного населения.
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