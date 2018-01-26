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Официальный курс долл. США снизился на 10 коп., евро вырос на 15 коп.
26 январь 2018 (15:22)
УрБК, Москва, 26.01.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 января 2018 года. Курс долл. США снизился на 10 коп., до 55,83 руб., евро вырос на 15 коп., до 69,61 руб.
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