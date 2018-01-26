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Госдума утвердила штрафы за спекуляции с билетами на ЧМ-2018

26 январь 2018 (14:01)

УрБК, Москва, 26.01.2018. Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о введении штрафов за нарушения при продаже билетов на матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Документ вводит в КоАП временные статьи, согласно которым штраф за незаконную продажу будет начинаться с 50 тыс. руб. и сможет достигать 25-кратной стоимости билетов.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Самара, Сочи, Волгоград, Саранск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Калининград и Казань.

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