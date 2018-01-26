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Мобильное приложение УБРиР признано лучшим в 2017 году

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил премию журнала Global Banking and Finance Review за лучшее мобильное приложение 2017 года. Ранее банк уже получал награду в этом финансовом конкурсе: в 2015 году интернет-банк УБРиР стал лучшим в Восточной Европе, сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.



«Мобильное приложение УБРиР работает с 2015 года. С момента запуска в нем произошли различные изменения: от функционального наполнения до визуального оформления. Сейчас с помощью смартфона клиенты УБРиР могут оплачивать коммунальные и телекоммуникационные услуги, штрафы ГИБДД и налоги, осуществлять переводы с карты на карту, открывать вклады и оставлять заявки на кредиты и кредитные карты», — говорится в сообщении.



Количество активных пользователей мобильного приложения УБРиР постоянно увеличивается: за 2017 год рост составил 30%.



«Нам очень приятно, что технологические решения банка получили признание на международном уровне. Но важнее то, что мы смогли сделать приложение удобнее для наших клиентов. И мы видим его востребованность, что отражается в увеличении частоты его использования. Конкуренция на рынке интернет-банков и мобильных приложений с каждым годом все возрастает. И это связано с тем, что значительно повышаются требования к качеству электронных продуктов и к уровню обслуживания потребителей в цифровых каналах. Мы все сильнее ощущаем миграцию клиентов в мобильную версию: желающих и готовых получать финансовые сервисы здесь и сейчас неуклонно становится больше. Понимая это, мы уже сейчас готовим наш мобильный банк к большим изменениям. Мы перейдем на новую технологическую платформу, которая позволит добавлять, персонализировать и адаптировать функционал мобильного приложения быстро и качественно, в соответствие с моментально возникающими потребностями клиентов», — отметил директор департамента электронного бизнеса УБРиР Вадим Белопольский.



Global Banking & Finance Awards — один из наиболее авторитетных ежегодных финансовых конкурсов. Он дает независимую оценку финансовым и банковским новшествам, развивающимся областям финансовой сферы, оценивает инновации, прогресс и наиболее удачные практики финансовых корпораций всего мира. Участники награждаются за значительные результаты в развитии инновационных практик и подходов.



В исследовании принимало участие более 800 кредитных учреждений по всему миру. Помимо УБРиР награды получили такие российские банки, как банк «Санкт-Петербург», банк «Авангард», Альфа-банк и «БНП Париба».

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