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Реальные располагаемые доходы россиян за 2017 год снизились на 1,7%

УрБК, Москва, 26.01.2018. Реальные располагаемые доходы россиян за 2017 год снизились на 1,7%. Об этом говорится в материалах Росстата.



В частности, в декабре 2017 года в годовом выражении реальные доходы снизились на 1,8%. Рост доходов граждан в декабре по сравнению с ноябрем составил 46,3%.



В последнем месяце прошлого года безработица в России оставалась на уровне 5,1%. Всего без работы были 3,9 млн человек в возрасте от 15 до 72 лет.



Среднемесячная зарплата в номинальном выражении выросла за 2017 год по сравнению с 2016 годом на 7,2% — до 39 тыс. 085 руб. В реальном выражении ее рост за год составил 3,4%. В декабре рост зарплаты по сравнению с декабрем 2016 года составил 7,2%.

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