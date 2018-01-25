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«Кыштымский медеэлектролитный завод» увеличивает мощности цеха электролиза меди

УрБК, Челябинск, 25.01.2018. «Кыштымский медеэлектролитный завод» (ЗАО «КМЭЗ», входит в Группу «Русская медная компания») завершил очередной этап модернизации производства медных катодов. В цехе электролиза меди КМЭЗ установлены три новых преобразователя электрического тока — два основных и один резервный, сообщает пресс-служба РМК.



Оборудование нового типа основано на тиристорных выпрямителях и отличается более высоким коэффициентом полезного действия, мощностью и качеством выпрямления тока, чем прежние диодные преобразователи.



Специалисты КМЭЗ — ведущий специалист отдела главного энергетика Владимир Зубов, старший электрик ЦЭМ Сергей Сорокин и начальник электроучастка энергоцеха Сергей Лысов — приняли активное участие во внедрении нового оборудования. Благодаря предложению изменить схему подключения одного из выпрямителей удалось минимизировать период простоя цеха электролиза меди на время подключения оборудования и снизить затраты на выполнение работ.



Установка новых преобразователей электрического тока позволила увеличить силу тока в цепи, что будет способствовать интенсификации процесса электролиза меди и увеличению выпуска катодной меди с вводом в эксплуатацию двух дополнительных серий электролизных ванн.



Две дополнительные серии электролизных ванн по 40 ванн в каждой устанавливаются в цехе электролиза меди КМЭЗ в рамках модернизации предприятия. Проект позволит увеличить мощности завода по производству медных катодов до 140 тыс. т в год. Завершить модернизацию цеха электролиза меди планируется в первом полугодии 2018 года.

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