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Авиакомпания «Уральские авиалинии» налетала 1 млн часов на самолетах Airbus

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» достигла рекордного показателя по совокупному налету на самолетах Airbus: с момента ввода первого воздушного судна в эксплуатацию в 2006 году налет авиакомпании на таких самолетах составил 1 млн часов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



За это время было выполнено более 300 тыс. рейсов, перевезено более 40 млн пассажиров, освоены сотни новых маршрутов, соединены десятки городов и стран.



«Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала коммерческую эксплуатацию самолетов Airbus в ноябре 2006 года, выполнив первый рейс на A320 по маршруту Екатеринбург — Москва. На сегодняшний день парк воздушных судов авиакомпании «Уральские авиалинии» насчитывает 43 самолета семейства А320 (23 А320, 13 А321 и 7 А319). В планах авиакомпании увеличить количество самолетов этого семейства до пятидесяти к концу 2018 года», — рассказали в пресс-службе.



Кроме того, по данным компании Airbus, в прошлом году «Уральские авиалинии» стали лидером по среднесуточному налету на самолетах семейства А320 среди российских авиакомпаний. Средний показатель налета на воздушных судах этого семейства составил 11,49 часов в сутки, что демонстрирует высокую эффективность использования парка воздушных судов.



«Самолеты семейства А320 отличаются повышенной топливной эффективностью и более высоким уровнем пассажирского комфорта. Все самолеты семейства А320 являются унифицированными с точки зрения пилотирования. На практике это означает, что они обладают идентичными кабинами пилотов и процедурами управления, что позволяет авиакомпаниям значительно сократить расходы на обслуживание самолетов и подготовку летно-технического персонала», — пояснили в пресс-службе.

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