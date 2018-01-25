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В Екатеринбурге турагентство «Таврич» вернет потребителю более 400 тыс. рублей за несостоявшийся отпуск

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. Жительница Екатеринбурга через суд взыскала с турагентства «Таврич» деньги, которые заплатила за несостоявшуюся поездку в Анталию. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Екатеринбурженка приобрела в ООО «Таврич» тур в Анталию для пяти человек на 14 ночей, заплатив при этом 263 тыс. руб. Однако турагент не произвел оплату тура и, соответственно, уехать в отпуск женщина не смогла. Она направила претензию в адрес ООО «Таврич», но не получила от последнего ни компенсации, ни извинений: представители турагентства просто отказывались от какого-либо общения с бывшей клиенткой.



Женщина обратилась в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с иском о взыскании денежных средств, уплаченных по договору о подборе, бронировании и приобретении тура в сумме 263 тыс. руб., компенсации морального вреда, который истица оценила также в 263 тыс., расходов на представителя и штрафа.



Рассмотрев материалы дела, суд решил исковые требования клиентки к ООО «Таврич» о защите прав потребителей удовлетворить частично: взыскать сумму за несостоявшийся тур в полном объеме — 263 тыс. руб., штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке — 141,5 тыс. руб. Компенсация морального вреда с учетом разумности и справедливости составила 20 тыс. руб. и 10 тыс. руб. — оплата расходов истицы на представителя.



Данное решение не устроило директора ООО «Таврич», и он попытался обжаловать его в Свердловском областном суде, но апелляционный суд оставил решение без изменения.

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