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Энергетики опровергли заявление управляющих компаний Екатеринбурга о росте числа аварий
24 январь 2018 (17:44)
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. Аварийность на сетях теплоснабжения в Екатеринбурге в 2017 году снизилась на 11% в сравнении с 2016 годом. Роста числа отключений тепла, отмеченного управляющими компаниями, не происходит, сообщает пресс-служба АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» (ЕТК, является структурой ПАО «Т Плюс»).
Напомним, сегодня ряд УК Екатеринбурга обвинили поставщика теплоресурсов ПАО «Т Плюс» в некачественной подготовке к отопительному сезону, неготовности центральных тепловых пунктов.
«Квартальные сети были переданы МУП «Екатеринбургэнерго» в ЕТК полтора года назад, их протяженность составляет 2 800 км. В 2017 году специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) провели масштабную инвентаризацию тепловых сетей и их гидравлические испытания, в ходе которых выявлен износ сетей свыше 80%. Ремонтная кампания 2017 года в Екатеринбурге выполнена в полном объеме и в установленные сроки, с надлежащим качеством, специалисты ЕТК заменили более 27 км квартальных тепловых сетей. Действительно, сети старые, и за один год невозможно привести в порядок все 2 800 км», — пояснили в пресс-службе.
Увеличение аварийности на 40%, отмеченное управляющими компаниями уральской столицы, представители ЕТК называют мнимым и считают такую оценку динамики субъективным мнением руководства УК.
«В Екатеринбурге нет проблемы холодных батарей, все ограничения согласовываются с администрациями районов и доводятся до УК. Ремонтные бригады ЕТК устраняют повреждения в минимальные сроки в соответствии с действующими нормами законодательства. Безусловно, непродолжительные отключения ГСВ или отопления доставляют неудобства жителям города, но устранить порывы на сетях по-другому технически невозможно», — отмечают в пресс-службе.
Напомним, сегодня ряд УК Екатеринбурга обвинили поставщика теплоресурсов ПАО «Т Плюс» в некачественной подготовке к отопительному сезону, неготовности центральных тепловых пунктов.
«Квартальные сети были переданы МУП «Екатеринбургэнерго» в ЕТК полтора года назад, их протяженность составляет 2 800 км. В 2017 году специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) провели масштабную инвентаризацию тепловых сетей и их гидравлические испытания, в ходе которых выявлен износ сетей свыше 80%. Ремонтная кампания 2017 года в Екатеринбурге выполнена в полном объеме и в установленные сроки, с надлежащим качеством, специалисты ЕТК заменили более 27 км квартальных тепловых сетей. Действительно, сети старые, и за один год невозможно привести в порядок все 2 800 км», — пояснили в пресс-службе.
Увеличение аварийности на 40%, отмеченное управляющими компаниями уральской столицы, представители ЕТК называют мнимым и считают такую оценку динамики субъективным мнением руководства УК.
«В Екатеринбурге нет проблемы холодных батарей, все ограничения согласовываются с администрациями районов и доводятся до УК. Ремонтные бригады ЕТК устраняют повреждения в минимальные сроки в соответствии с действующими нормами законодательства. Безусловно, непродолжительные отключения ГСВ или отопления доставляют неудобства жителям города, но устранить порывы на сетях по-другому технически невозможно», — отмечают в пресс-службе.
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