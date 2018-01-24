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Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о штрафах за незаконную продажу билетов на ЧМ-2018

УрБК, Москва, 24.01.2018. Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект об административной ответственности за незаконную продажу билетов на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующая информация опубликована на портале проектов законодательных инициатив (система СОЗД).



Законопроект предусматривает введение штрафа за незаконную продажу билетов: для граждан — в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости входного билета, но не менее 50 тыс. руб., для должностных лиц — в размере от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета, но не менее 150 тыс. руб. Лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, может грозить штраф в размере от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета, а также административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, юридическим лицам — штраф от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.



В третьем чтении законопроект должен быть рассмотрен на заседании 26 января.

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