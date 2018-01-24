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Международный аудит подтвердил качество экологического менеджмента ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) подтвердил соответствие системы экологического менеджмента международному стандарту ISO 14001:2015. Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



Проверка проведена международным органом по сертификации TUV Rheinland.



По итогам аудита система экологического менеджмента ПНТЗ признана соответствующей высоким стандартам, сделаны выводы об успешном внедрении новых требований на предприятии. Срок действия сертификата соответствия — три года.



«Сертификация производства по требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 является обязательным условием при поставке продукции в страны дальнего зарубежья. В процессе аудита проводилась оценка выполнения требований к производству труб и стали, соблюдения законодательства и нормативных актов в области охраны окружающей среды. По итогам проверки предприятие подтвердило эффективность в решении вопросов экологической безопасности», — заявил управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.



Согласно новой версии стандарта ISO 14001:2015, система экологического менеджмента внедрена в основные бизнес-процессы Группы ЧТПЗ. Дополнительно предприятие берет на себя ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства подрядными организациями, работающими на его территории.



Впервые сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001 получен ПНТЗ в 2002 году. Предприятие также имеет ряд лицензий в сферах обращения с отходами и на осуществление мониторинга водных и воздушных ресурсов.

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